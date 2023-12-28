Слідчі затримали 45-річного мешканця Баштанського району за насильницькі дії у відношенні односельчанки.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов до домоволодіння 55-річної жінки у селище міського типу Березнегувате з метою з’ясування раніше виниклих неприязних відносин. Зловмисник, застосувавши фізичну силу, відчинив двері будинку, зайшов до спальної кімнати, де на той час відпочивала жінка та зґвалтував її.

Нині правопорушник утримується під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

За скоєне обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, що на початку квітня 2020 року Центральний районний суд Миколаєва визнав винним у зґвалтуванні дівчинки 20-річного миколаївця та ухвалив вирок — 11 років 6 місяців позбавлення волі.

Ще одного фігуранта, який півтора року переховувався від правоохоронців, затримали у травні того ж року.