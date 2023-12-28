За осінь ворог вивіз до Росії на «оздоровлення» до 10 тисяч українських дітей.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, дітей вивозять у дитячі табори, де піддають пропаганди й нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам.

Також повідомляється, що окупанти планували з кожного регіону вивезти 2,5 тисячі дітей. Направлення на «оздоровлення» видають лікарі, яких завезли з рф.

У ЦНС навели кричущий випадок смерті дитини у поїзді Тюмень-Адлер, яка повертались з «оздоровлення». Всіх дітей перевозили в жахливих умовах, а перед цим вакцинували російською якісною вакциною від грипу. В результаті понад 100 дітей потрапили у лікарню.

Нагадаємо, нещодавно Україна повернула додому 19 дітей, яких також вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій.

Як відомо, до анексованого Криму з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей було вивезено близько 6 тисяч дітей.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни на Миколаївщині внаслідок російської агресії постраждало 100 дітей.

