За осінь ворог вивіз до Росії на «оздоровлення» до 10 тисяч українських дітей.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
За даними ЦНС, дітей вивозять у дитячі табори, де піддають пропаганди й нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам.
Також повідомляється, що окупанти планували з кожного регіону вивезти 2,5 тисячі дітей. Направлення на «оздоровлення» видають лікарі, яких завезли з рф.
У ЦНС навели кричущий випадок смерті дитини у поїзді Тюмень-Адлер, яка повертались з «оздоровлення». Всіх дітей перевозили в жахливих умовах, а перед цим вакцинували російською якісною вакциною від грипу. В результаті понад 100 дітей потрапили у лікарню.
Нагадаємо, нещодавно Україна повернула додому 19 дітей, яких також вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій.
Як відомо, до анексованого Криму з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей було вивезено близько 6 тисяч дітей.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни на Миколаївщині внаслідок російської агресії постраждало 100 дітей.
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За осінь ворог вивіз до Росії на «оздоровлення» до 10 тисяч українських дітей.
Про це повідомив Центр національного спротиву.
За даними ЦНС, дітей вивозять у дитячі табори, де піддають пропаганди й нерідко взагалі не повертають додому офіційним опікунам.
Також повідомляється, що окупанти планували з кожного регіону вивезти 2,5 тисячі дітей. Направлення на «оздоровлення» видають лікарі, яких завезли з рф.
У ЦНС навели кричущий випадок смерті дитини у поїзді Тюмень-Адлер, яка повертались з «оздоровлення». Всіх дітей перевозили в жахливих умовах, а перед цим вакцинували російською якісною вакциною від грипу. В результаті понад 100 дітей потрапили у лікарню.
Нагадаємо, нещодавно Україна повернула додому 19 дітей, яких також вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій.
Як відомо, до анексованого Криму з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей було вивезено близько 6 тисяч дітей.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни на Миколаївщині внаслідок російської агресії постраждало 100 дітей.