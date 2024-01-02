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За останню добу, 1 січня, російські військові обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в Херсоні.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Разом з тим пошкоджень зазнали житлові квартали області. внаслідок обстрілів загинула людина, ще 4 місцевих отримали поранення.

«За минулу добу противник здійснив 87 обстрілів, випустивши 466 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, С- 60, авіації та БПЛА», — повідомили в ХОВА.

Нагадаємо, на території Миколаївської області протягом 1-2 січня сили української ППО збили три російських дрони «Shahed-131/136».

Загалом, в ніч на 2 січня російські війська атакували Україну 35 ударними безпілотниками «Shahed-136/131». Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі.

Згодом, зранку 2 січня ворог масовано обстріляв ракетами столицю України. У місті зафіксовано влучання, в деяких районах проблеми зі світлом та водою.

Також було зафіксовано прильоту у Харкові. Російські ракети влучили у багатоповерхівки.