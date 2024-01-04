Росія 4 січня атакувала енергетичний об'єкт у Кропивницькому. Внаслідок ракетної атаки є жертви, а без світла залишилися побутові споживачі та залізниця.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Внаслідок ракетної атаки пошкоджено обʼєкт «Укренерго». Там є один загиблий і щонайменше пʼятеро поранених.

Водночас пошкоджено об’єкт «Кіровоградобленерго», поранень дістали двоє його енергетиків. Без світла залишилася залізниця.

«В результаті атаки знеструмлено повітряні лінії. Без напруги залишилися побутові споживачі та залізниця. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання», – додали в Міненерго.

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