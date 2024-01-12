Російські війська продовжують свої підступні атаки, завдаючи ударів по громадах Бериславського та Херсонського районів.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

Минулої доби армія РФ обстріляла Велетенське, Іванівку, Токарівку та Садове. Під артилерійським вогнем противника перебував Станіслав, 39-річна жінка дістала поранення.

Війська Росії ведуть активні обстріли Херсона. Минулої доби від ворожих атак потерпали Корабельний та Дніпровський райони, там пошкоджено приватні будинки й виробничий корпус підприємства.

У селищі Текстильне Дніпровського району снаряд влучив у приватний будинок, поранення зазнала 87-річна жінка. У неї діагностували черепно-мозкову травму та контузію.

У передмісті Херсона внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено понад 20 могил на цвинтарі.

За інформацією ДСНС України, 11 січня в одному з населених пунктів Херсонського району ворожий снаряд зруйнував житловий будинок, під завалами опинилась людина. Рятувальники розібрали зруйновані конструкції та деблокували тіло загиблого.

Нагадаємо, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські війська за добу випустили 310 снарядів по Херсонській області.