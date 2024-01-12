Миколаївський солдат отримав тюремний термін за «самоволку», фото з відкритих джерел

На Миколаївщині солдата засудили до 5 років ув'язнення за «самоволку.

Про це повідомляє Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Зазначається, що чоловік самовільно залишив військову частину у бойовій обстановці. Його визнали винним у порушенні, передбаченому ч. 5 ст. 407 КК України.

З 6 ​​березня 2022 року військовослужбовець з метою тимчасово ухилитися від виконання обов'язків військової служби, без поважних причин, самовільно залишив розташування військової частини та був відсутній до 23 червня 2023 року, поки самостійно не прибув до правоохоронних органів із зізнанням.

«Вільний» час солдат проводив на свій розсуд, приховуючи свою приналежність до ЗСУ та не повідомляючи про себе органам військового управління.

Однак, у судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину. Суд засудив солдата на 5 років позбавлення волі.

Вирок суду ще не набрав законної сили.

Нагадаємо, СБУ заблокувала телеграм-канали, які допомагали уникати мобілізації.

Також на Миколаївщині затримали організатора переправлення «ухилянтів» через кордон.