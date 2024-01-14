У Херсонській області російські окупанти за минулу добу здійснили 103 обстріли, поранень зазнали шестеро цивільних.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру.
«За минулу добу противник здійснив 103 обстріли, випустивши 406 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів… Через російську агресію 6 людей дістали поранення», — написав очільник області.
Нагадаємо, що вчора, російська армія знову атакувала дві громади Миколаївської області.
У Херсонській області російські окупанти за минулу добу здійснили 103 обстріли, поранень зазнали шестеро цивільних.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та припортову інфраструктуру.
«За минулу добу противник здійснив 103 обстріли, випустивши 406 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів… Через російську агресію 6 людей дістали поранення», — написав очільник області.
Нагадаємо, що вчора, російська армія знову атакувала дві громади Миколаївської області.