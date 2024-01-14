У Херсоні з-під завалів після російського обстрілу врятували людину. Фото: ДСНС у Херсонській області

У Херсоні після атаки російських військ під завалами опинився чоловік. Працівникам ДСНС вдалося його врятувати.

Про це повідомляє МВС.

Працівникам ДСНС дістають з-під завалів чоловіка. Фото: ДСНС у Херсонській області

Відомо, що ввечері суботи, 13 січня, російські війська вкотре атакували Херсон. Внаслідок влучання снаряда загорівся житловий будинок. Вогнеборці оперативно прибули на місце подій та ліквідували вогонь.

Згодом вночі вони отримали інформацію, що під завалами будинку знаходиться людина. Чоловіка вдалося врятувати.

«Вже вночі, після чергової атаки обласного центру, на номер Служби 101 надійшло повідомлення, про те що під завалами будинку знаходиться людина. Рятувальники врятували з-під завалів будинку чоловіка та передали його медичним працівникам», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що у Херсонській області російські окупанти за минулу добу здійснили 103 обстріли, поранень зазнали шестеро цивільних.