У неділю, 14 січня, від російських обстрілів у Херсонській області було поранено 4 людини.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«За минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 788 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА», — повідомив очільник ОВА.
По місту Херсон ворог випустив 42 снаряди. Під ворожі удари потрапили житлові квартали регіону та магазин в обласному центрі.
Нагадаємо, 13 січня внаслідок обстрілу Херсонської області було поранено шістьох цивільних.
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У неділю, 14 січня, від російських обстрілів у Херсонській області було поранено 4 людини.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«За минулу добу противник здійснив 121 обстріл, випустивши 788 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА», — повідомив очільник ОВА.
По місту Херсон ворог випустив 42 снаряди. Під ворожі удари потрапили житлові квартали регіону та магазин в обласному центрі.
Нагадаємо, 13 січня внаслідок обстрілу Херсонської області було поранено шістьох цивільних.