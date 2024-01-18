У Києві двом чоловікам та жінці повідомили про підозру у сприянні в отриманні військовозобов’язаними фальшивих діагнозів, які давали підстави для визнання чоловіків непридатними для військової служби і давали їм можливість виїхати за кордон.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як працювала схема

Згідно з матеріалами слідства, зловмисники розробили механізм фальсифікації документів, що засвідчували нібито наявність у військовозобов’язаних чоловіків тяжких захворювань.

Зокрема фігуранти сприяли ухилянтам у проходженні фіктивної військово-лікарської комісії та отриманні завідомо неправдивих висновків про непридатність до військової служби, оформленні фіктивних груп інвалідності у медичних установах Києва.

У подальшому вони сприяли в отриманні тимчасових посвідчень військовозобов’язаних про непридатність до військової служби з виключенням з обліку у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки міста Київ та Київської області.

Фальшиві діагнози надавали підстави для визнання цих чоловіків тимчасово непридатними для військової служби, усуваючи таким чином їм перешкоди для перетину державного кордону України.

Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила від 5 до 8 тисяч доларів США з особи.

Обшуки та затримання

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями мешкання фігурантів, а також у медичних установах Києва й територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Київської області.

Встановлюється причетність співробітників медичних установ міста Києва та військовослужбовців до сприяння у реалізації вищевказаної протиправної схеми.

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Схема у миколаївській психлікарні

Нагадаємо, 16 серпня Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я. За даними слідства, цей «бізнес» організував директор медичного закладу Віктор Таран, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів.

Наступного дня після затримання суд взяв під варту поліцейського-фігуранта справи про видачу «липових» довідок. Підозрюваний визнав свою провину під час судового засідання.

Заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що викрита правоохоронцями корупційна схема заробітку на ухилянтах в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону.

Також він додав, що Державне бюро розслідувань проведе додаткову перевірку у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

23 серпня стало відомо, що директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктора Тарана відправили у неоплачувану відпустку до кінця терміну дії його трудового договору — 15 листопада 2023 року.

У грудні Державне бюро розслідувань повідомило, що все ще проводить слідчі дії по справі. Після 4 місяців розслідування у ДБР не надали відповідь про те, у якому процесуальному статусі перебуває Віктор Таран.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що в Україні перевірять рішення військово-лікарських комісій щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після початку повномасштабної війни.