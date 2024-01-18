На Одещині затримали підприємця, який надав доступ до телебачення РФ. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

У четвер, 18 січня, в Одеській області викрили підприємців, що надавали доступ до російського телебачення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

На Одещині викрили підприємців, які продавали ТВ-тюнери. Фото: Нацполіція у Одеській області

За даними слідства, безперешкодний перегляд російських телеканалів забезпечували фізичні особи та підприємці, що займалися прошивкою та продажем ТВ-тюнерів. Вони налаштовували цифрове обладнання так, щоб воно забезпечувало приймання і розкодування програм РФ.

Правоохоронці провели обшуки в Одесі, Роздільній та Білгороді-Дністровському. Вони вилучили комп’ютерне та програмне обладнання, пристрої для налаштування супутникового та аналогового телебачення, жорсткі диски, ТВ-тюнери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та інші речі — усе направили на експертизу.

За даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 361 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання штрафом від 119 до 170 тисяч гривень або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, що миколаївець, підозрюваний у зборі інформації про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ, заявив у суді, що він не є прихильником проросійських ідей, йому не подобається збройна агресія РФ та її президент.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України 13 липня повідомила про підозру адміністратору проросійського Telegram-каналу Сергію Лебедєву (більш відомому під псевдонімом «Лохматий»), який коригував ракетні удари РФ.