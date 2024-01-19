Війська РФ знову атакували Херсонщину. Через російську агресію троє отримали поранення.
По Херсону ворог випустив 11 снарядів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу росіяни здійснили 67 обстрілів Херсонської області, випустивши 413 снарядів з мінометів, артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків та БпЛА.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкти критичної інфраструктури», – зазначив він.
Нагадаємо, що за добу, з 18 січня по 19 січня, ворог п'ять разів обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади – Очаківська та Куцурубська.
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Війська РФ знову атакували Херсонщину. Через російську агресію троє отримали поранення.
По Херсону ворог випустив 11 снарядів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу росіяни здійснили 67 обстрілів Херсонської області, випустивши 413 снарядів з мінометів, артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків та БпЛА.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, об'єкти критичної інфраструктури», – зазначив він.
Нагадаємо, що за добу, з 18 січня по 19 січня, ворог п'ять разів обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади – Очаківська та Куцурубська.