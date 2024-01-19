В командуванні Збройних сил США повідомили, що ввечері 18 січня хусити випустили дві ракети по американському танкеру.

Про це йдеться у дописі командування в соцмережі Х.

Там відзначають, що це третій напад хуситів на комерційне судно за три дні.

«18 січня приблизно о 21 годині (за часом Сани) підтримувані Іраном терористи-хусі випустили дві протикорабельні балістичні ракети по M/V Chem Ranger, американському танкеру під прапором Маршаллових островів, що експлуатується Грецією. Екіпаж спостерігав, як ракети врізалися у воду поблизу корабля», — йдеться у дописі.

Повідомлень про постраждалих або пошкодження судна не надходило. Корабель продовжив рух.

Нагадаємо, вночі, 12 січня, США і Велика Британія завдали ударів по базах хуситів у Ємені. Операція стала відповіддю на десятки нападів на торговельні судна в Червоному морі, які здійснило єменське повстанське угруповання.

17 січня США завдали нового удару по об’єктах хуситів у Ємені на тлі продовження нападів угруповання на міжнародні кораблі в цьому районі.