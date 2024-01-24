Вчора, 23 січня, внаслідок російських авіаударів по Бериславу Херсонської області загинув 47-річний місцевий житель.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Стало відомо про ще одного загиблого через вчорашні російські авіаудари. У Бериславі, травми несумісні з життям, отримав 47-річний місцевий житель. Ввечері на будинок, в якому він перебував, окупанти скинули керовану авіабомбу», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 січня російські військові знову обстріляли з артилерійської зброї Херсон. Внаслідок вибуху загинув 70-річний чоловік, який в цей момент знаходився на вулиці.

Також 17 січня, росіяни обстрілювали Берислав. Через обстріли пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та автотранспорт.