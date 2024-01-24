Вчора, 23 січня, внаслідок російських авіаударів по Бериславу Херсонської області загинув 47-річний місцевий житель.
Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Стало відомо про ще одного загиблого через вчорашні російські авіаудари. У Бериславі, травми несумісні з життям, отримав 47-річний місцевий житель. Ввечері на будинок, в якому він перебував, окупанти скинули керовану авіабомбу», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 23 січня російські військові знову обстріляли з артилерійської зброї Херсон. Внаслідок вибуху загинув 70-річний чоловік, який в цей момент знаходився на вулиці.
Також 17 січня, росіяни обстрілювали Берислав. Через обстріли пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та автотранспорт.
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Вчора, 23 січня, внаслідок російських авіаударів по Бериславу Херсонської області загинув 47-річний місцевий житель.
Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Стало відомо про ще одного загиблого через вчорашні російські авіаудари. У Бериславі, травми несумісні з життям, отримав 47-річний місцевий житель. Ввечері на будинок, в якому він перебував, окупанти скинули керовану авіабомбу», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 23 січня російські військові знову обстріляли з артилерійської зброї Херсон. Внаслідок вибуху загинув 70-річний чоловік, який в цей момент знаходився на вулиці.
Також 17 січня, росіяни обстрілювали Берислав. Через обстріли пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та автотранспорт.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
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Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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