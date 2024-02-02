Домашнє насильство у сімʼї, фото з відкритих джерел

Мешканця Миколаївщини судитимуть за психологічне насильство своєї дружини.

Про це повідомляє Первомайська окружна прокуратура Миколаївської області.

За даними слідства, чоловік чинив домашнє насильство щодо своєї 42-річної дружини.

Слідством встановлено, що зловмисник влаштовував сварки, ображав жінку та принижував. Це призвело до її психологічних страждань.

Правопорушника вже двічі притягували до адміністративної відповідальності за частиною 1, 2 статті 173-2 КУпАП, проте він продовжував знущання.

За скоєне 37-річному чоловіку загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, у Миколаєві дитячий центр захисту соціально-психологічної підтримки «Барнахус» відновив свою діяльність.

Раніше повідомлялося, що після вторгнення Росії в лютому 2022 року кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні спочатку скоротилася, оскільки мільйони людей втекли від бойових дій. Та тепер вона знову різко зростає.