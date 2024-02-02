Мешканця Миколаївщини судитимуть за психологічне насильство своєї дружини.
Про це повідомляє Первомайська окружна прокуратура Миколаївської області.
За даними слідства, чоловік чинив домашнє насильство щодо своєї 42-річної дружини.
Слідством встановлено, що зловмисник влаштовував сварки, ображав жінку та принижував. Це призвело до її психологічних страждань.
Правопорушника вже двічі притягували до адміністративної відповідальності за частиною 1, 2 статті 173-2 КУпАП, проте він продовжував знущання.
За скоєне 37-річному чоловіку загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до двох років.
Нагадаємо, у Миколаєві дитячий центр захисту соціально-психологічної підтримки «Барнахус» відновив свою діяльність.
Раніше повідомлялося, що після вторгнення Росії в лютому 2022 року кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні спочатку скоротилася, оскільки мільйони людей втекли від бойових дій. Та тепер вона знову різко зростає.
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Мешканця Миколаївщини судитимуть за психологічне насильство своєї дружини.
Про це повідомляє Первомайська окружна прокуратура Миколаївської області.
За даними слідства, чоловік чинив домашнє насильство щодо своєї 42-річної дружини.
Слідством встановлено, що зловмисник влаштовував сварки, ображав жінку та принижував. Це призвело до її психологічних страждань.
Правопорушника вже двічі притягували до адміністративної відповідальності за частиною 1, 2 статті 173-2 КУпАП, проте він продовжував знущання.
За скоєне 37-річному чоловіку загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до двох років.
Нагадаємо, у Миколаєві дитячий центр захисту соціально-психологічної підтримки «Барнахус» відновив свою діяльність.
Раніше повідомлялося, що після вторгнення Росії в лютому 2022 року кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні спочатку скоротилася, оскільки мільйони людей втекли від бойових дій. Та тепер вона знову різко зростає.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|