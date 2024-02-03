Знак перед в'їздом у Херсон. Фото з відкритих джерел

Росіяни 2 лютого 67 разів обстріляли Херсонську область. Влучили по житловим об'єктам, дитячому садочку та медичному закладу.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська випустили по області 218 снарядів. На сам Херсон скинули 49 боєпримасів, у тому числі керовану авіабомбу.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; пошкодили об'єкти критичної інфраструктури та навчальні заклади в обласному центрі та в Херсонському районі; влучили у дитячий садок у Бериславському районі, завдали руйнувань магазинам та медичній установі у Херсоні», — написав Олександр Прокудін.

Через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них — 1 дитина.

Нагадаємо, 1 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 2 людей, ще 6 отримали поранення.