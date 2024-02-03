Росіяни 2 лютого 67 разів обстріляли Херсонську область. Влучили по житловим об'єктам, дитячому садочку та медичному закладу.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російські війська випустили по області 218 снарядів. На сам Херсон скинули 49 боєпримасів, у тому числі керовану авіабомбу.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; пошкодили об'єкти критичної інфраструктури та навчальні заклади в обласному центрі та в Херсонському районі; влучили у дитячий садок у Бериславському районі, завдали руйнувань магазинам та медичній установі у Херсоні», — написав Олександр Прокудін.
Через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них — 1 дитина.
Нагадаємо, 1 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 2 людей, ще 6 отримали поранення.
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Росіяни 2 лютого 67 разів обстріляли Херсонську область. Влучили по житловим об'єктам, дитячому садочку та медичному закладу.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російські війська випустили по області 218 снарядів. На сам Херсон скинули 49 боєпримасів, у тому числі керовану авіабомбу.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; пошкодили об'єкти критичної інфраструктури та навчальні заклади в обласному центрі та в Херсонському районі; влучили у дитячий садок у Бериславському районі, завдали руйнувань магазинам та медичній установі у Херсоні», — написав Олександр Прокудін.
Через російську агресію 7 людей дістали поранення, з них — 1 дитина.
Нагадаємо, 1 лютого внаслідок російських обстрілів загинули 2 людей, ще 6 отримали поранення.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|