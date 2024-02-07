Обстріл Херсону 2 лютого. Фото: ДСНС

Російська армія 7 лютого завдала удару по Херсонщині, поблизу села Молодіжне поранено чоловіка.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

«Чоловік дістав поранення неподалік села Молодіжне. У 56-річного потерпілого — вибухова травма, поранення спини, живота та руки. Зараз він перебуває у лікарні. Медики надають допомогу постраждалому», — йдеться в повідомлені.

Як відомо, за минулу добу росіяни 37 разів обстрілювали Херсонщину, випустивши 150 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, БпЛА та авіації. По самому Херсону ворог спрямував 32 снаряди. Одна людина загинула, ще три — дістали поранення. Через атаку постраждали підприємтсва, фабрика, гаражний кооператив і житлові квартали.