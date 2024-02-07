Наслідки ракетного удару Миколаєва, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Внаслідок атаки росіян на Миколаїв ракетами та дронами вранці 7 лютого, в місті пошкоджено 71 будинок, ще три — знищені повністю.

Про це розповів мер Олександр Сєнкевич в ефірі телемарафону, пишуть «НикВести».

Кількість жертв не змінилась: одна людина загинула, ще понад 10 отримали поранення, їм надали медичну допомогу на місці. Ще 60 мешканців отримали психологічну допомогу.

— Комісія обстежує територію. Вже зрозуміло, що три приватні будинки повністю знищено та вони не підлягають відновленню. Пошкоджено 71 будинок приватного сектору: в основному, це розбитий дах, вибиті вікна, двері, стіни порушені. Також пошкоджено два нежитлових об’єкти — пошта та столярня, — повідомив міський голова.

Наразі людям, чиї будинки були пошкоджені вибухом, надається допомога. Їм запропонували місця для відселення, але більшість відмовились.

Атака по Миколаєву 7 лютого

Перші удару по місту пролунали близько 6-ї ранку. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.