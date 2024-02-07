На Миколаївщині виявлено черговий факт порушення вимог земельного законодавства під час використання іноземцями земельних ділянок в межах Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Зазначається, що громадянка Республіки Білорусь протягом року після отримання права власності в порядку спадкування на земельну ділянку площею 7,83 гектара вартістю 287 тисяч гривень не відчужила її.
За словами слідчих, жінка передала землю в оренду сільськогосподарському підприємству, внаслідок чого отримувала дохід на території України, бувши громадянкою іншої держави.
«Попри порушення вимог земельного законодавства, що тривають, Головним управлінням Держгеокадастру в області, до повноважень якого, крім іншого, віднесено обов'язок звернення до суду з позовами про конфіскацію таких земель, якихось заходів реагування вжито не було», — зазначили в прокуратурі.
З метою поновлення порушених державних інтересів прокурор звернувся до суду з позовом про примусову конфіскацію зазначеної земельної ділянки на користь держави.
Наразі у справі відкрито провадження, його розгляд триває.
Нагадаємо, що нещодавно миколаївські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з фермерських господарств Миколаївського району за незаконне привласнення 43 гектарів землі.
До того ж, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйони гривень. Землі лісу були незаконно передані Миколаївською міськрадою у приватну власність для будівництва.
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На Миколаївщині виявлено черговий факт порушення вимог земельного законодавства під час використання іноземцями земельних ділянок в межах Веснянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Зазначається, що громадянка Республіки Білорусь протягом року після отримання права власності в порядку спадкування на земельну ділянку площею 7,83 гектара вартістю 287 тисяч гривень не відчужила її.
За словами слідчих, жінка передала землю в оренду сільськогосподарському підприємству, внаслідок чого отримувала дохід на території України, бувши громадянкою іншої держави.
«Попри порушення вимог земельного законодавства, що тривають, Головним управлінням Держгеокадастру в області, до повноважень якого, крім іншого, віднесено обов'язок звернення до суду з позовами про конфіскацію таких земель, якихось заходів реагування вжито не було», — зазначили в прокуратурі.
З метою поновлення порушених державних інтересів прокурор звернувся до суду з позовом про примусову конфіскацію зазначеної земельної ділянки на користь держави.
Наразі у справі відкрито провадження, його розгляд триває.
Нагадаємо, що нещодавно миколаївські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з фермерських господарств Миколаївського району за незаконне привласнення 43 гектарів землі.
До того ж, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйони гривень. Землі лісу були незаконно передані Миколаївською міськрадою у приватну власність для будівництва.