Російські війська обстріляли 7 лютого Херсонську області. Через обстріл є постраждалі.
Про це повідомляє голова Херсонський ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що росіяни влучили в житлові квартали населених пунктів області.
«За минулу добу противник здійснив 60 обстрілів по Херсонській області, випустивши 233 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 33 снаряди», — повідомляє голова ОВА.
Внаслідок обстрілів три людини дістали поранення.
Нагадаємо, що вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства.
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Російські війська обстріляли 7 лютого Херсонську області. Через обстріл є постраждалі.
Про це повідомляє голова Херсонський ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що росіяни влучили в житлові квартали населених пунктів області.
«За минулу добу противник здійснив 60 обстрілів по Херсонській області, випустивши 233 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 33 снаряди», — повідомляє голова ОВА.
Внаслідок обстрілів три людини дістали поранення.
Нагадаємо, що вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу «Shahed 131/136». Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства.