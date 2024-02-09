Володимир Зеленський вручає нагороду Валерію Залужному, 6 травня, 2023 року. Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський присвоїв ексголовнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному звання Героя України.

Відповідний указ розміщений на сайті президента.

Як зазначається в документі, звання Валерій Залужний отримав «за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».

Валерію Залужному вручать орден «Золота Зірка» — найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається за здійснення визначного геройського вчинку.

Раніше, ЗМІ та окремі політики почали писати про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Проведене опитування свідчить, що переважна більшість українців — 72% поставилися б негативно до відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Також інше опитування свідчить, що в Україні зберігається абсолютна довіра до ЗСУ — 96%. Також було запитання про довіру Валерію Залужному, якому довіряють 88% українців.

Нагадаємо, що нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу», заявив, що Валерій Залужний підставив президента Володимира Зеленського і провалив контрнаступ.

В свою чергу Офіс президента заперечив припущення The Economist про конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

Згодом, Володимир Зеленський заявив, що його стосунки з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним є суто «робочими».