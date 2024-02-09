Олександра Порхун. Фото: Міністерство справ ветеранів України

Уряд тимчасово поклав виконання обовʼязків міністра у справах ветеранів України на Олександра Порхуна.

Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун тимчасово замінить на посаді міністра Юлію Лапутіну.

Олександр Порхун був призначений на посаду першого заступника Міністра у справах ветеранів України 22 квітня 2020 року.

Окрім того, нагороджений званням Герой України з відзнакою орденом «Золота Зірка».

Хто такий Порхун?

Олександр Порхун народився 21 січня 1987 року у Києві.

З 2004 по 2006 рік він був курсантом Одеського інституту Сухопутних військ.

З 2006 по 2008 рік був курсантом Львівського ордена Червоної Зірки інституту Сухопутних військ імені Гетьмана П.Сагайдачного Національного університету «Львівська політехніка».

З 2008 по 2017 року проходив службу в Збройних Силах України.

Колишній командир 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади.

Нагадаємо, що увечері 5 лютого до Верховної Ради від Юлії Лапутіної надійшла заява про відставку Юлії Лапутіної з посади міністра у справах ветеранів з посади міністра у справах ветеранів України.

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