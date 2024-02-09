Уряд тимчасово поклав виконання обовʼязків міністра у справах ветеранів України на Олександра Порхуна.
Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.
Зазначається, що перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун тимчасово замінить на посаді міністра Юлію Лапутіну.
Олександр Порхун був призначений на посаду першого заступника Міністра у справах ветеранів України 22 квітня 2020 року.
Окрім того, нагороджений званням Герой України з відзнакою орденом «Золота Зірка».
Олександр Порхун народився 21 січня 1987 року у Києві.
З 2004 по 2006 рік він був курсантом Одеського інституту Сухопутних військ.
З 2006 по 2008 рік був курсантом Львівського ордена Червоної Зірки інституту Сухопутних військ імені Гетьмана П.Сагайдачного Національного університету «Львівська політехніка».
З 2008 по 2017 року проходив службу в Збройних Силах України.
Колишній командир 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади.
Нагадаємо, що увечері 5 лютого до Верховної Ради від Юлії Лапутіної надійшла заява про відставку Юлії Лапутіної з посади міністра у справах ветеранів з посади міністра у справах ветеранів України.
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Уряд тимчасово поклав виконання обовʼязків міністра у справах ветеранів України на Олександра Порхуна.
Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.
Зазначається, що перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун тимчасово замінить на посаді міністра Юлію Лапутіну.
Олександр Порхун був призначений на посаду першого заступника Міністра у справах ветеранів України 22 квітня 2020 року.
Окрім того, нагороджений званням Герой України з відзнакою орденом «Золота Зірка».
Олександр Порхун народився 21 січня 1987 року у Києві.
З 2004 по 2006 рік він був курсантом Одеського інституту Сухопутних військ.
З 2006 по 2008 рік був курсантом Львівського ордена Червоної Зірки інституту Сухопутних військ імені Гетьмана П.Сагайдачного Національного університету «Львівська політехніка».
З 2008 по 2017 року проходив службу в Збройних Силах України.
Колишній командир 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади.
Нагадаємо, що увечері 5 лютого до Верховної Ради від Юлії Лапутіної надійшла заява про відставку Юлії Лапутіної з посади міністра у справах ветеранів з посади міністра у справах ветеранів України.
Раніше, в Миколаївській ОВА розповіли що включає в себе програма «Помічник ветерана».