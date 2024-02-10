Ілюстративне фото: Миколаївводоканал

У Миколаєві 10-го лютого через аварію на мережі без водопостачання тимчасово залишились жителі мікрорайону Намив.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Вказується, що води не буде орієнтовно з 10.00 до 15.00.

«Для виконання аварійних робіт на вул. Озерній перекрито водопостачання в мікр. Намив. Перепрошуємо за незручності», – йдеться в повідомленні.

Також для виконання ремонтних робіт на вулиці Нагірній, 63 перекрито водопостачання:

вул. Нагірна, 87.

вул. Традиційна Горохівська.

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20.00.

Нагадаємо, у Миколаївській області російські військові 9 та 10 лютого завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по селу Чорноморка Чорноморської громади.