Агентство відновлення попросило французьких партнерів надати Миколаєву модульні очисні системи

Галицинівські очисні споруди, архівне фото «МикВісті»

Миколаїв може отримати модульні очисні системи від до французьких партнерів.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Зазначається, що віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зустрівся з послами Групи семи (G7) та послом ЄС.

Під час зустрічі сторони обговорили децентралізацію, регіональну політику, відновлення та подальшу співпрацю Міністерства з міжнародними партнерами.

Також на зустрічі обговорили напрям критичної інфраструктури та будівництва водогону в Миколаївській області. Очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин зазначає, що його будівництво завершать в серпні наступного року.

«Проблемою залишаються очисні споруди Миколаєва, тому, користуючись нагодою, звертаюсь до французьких партнерів, з якими у нас є угода на 200 мільйонів євро, надати модульні очисні системи. Паралельно з цим буде проводитись робота з реорганізації роботи Агентства. Його робота має стати більш прозорою», – зазначив Сергій Сухомлин.

Зустріч з послами Групи семи (G7) та послом ЄС

Водогін для Миколаєва

В травні мер Сєнкевич висловлював сподівання, що звільнення Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури не вплине на плани будівництва нового водогону для міста.

У червні звільнено було і Мустафу Найєма. Однак пізніше сам Найєм відповів на звинувачення Мінфіну в тому, що Агентство не надало проєкту водогону в Миколаївській області, зазначивши, що на момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель.

Під час брифінгу 11 липня, відповідаючи на питання «МикВісті», Віталій Кім сказав, що Миколаїв ще не отримав коштів від уряду на будівництво нового водогону, адже там змінилась сума. Оновлений кошторис проєкту він планував представити на розгляд уряду.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів журналістам, що завдяки оптимізації кошторису на будівництво водогону потрібно близько 3 мільярдів гривень. Хоча раніше мова йшла про суму від 4 до 8 мільярдів гривень.

Варто зазначити, що за два роки уряд не виділив коштів на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про що свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «МикВісті». Водночас у 2023 році на будівництво нових магістральних водогонів у Дніпропетровській області уряд спрямував 8,2 мільярдів гривень, а цьогоріч — 5,1 мільярдів гривень.

Під час конференції у Берліні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва мають виділити з резервного фонду державного бюджету.

15 жовтня стало відомо, що міжнародні партнери відмовилися фінансувати будівництво нового водогону для Миколаєва за так званим «швидким планом», тому кошти на проєкт виділять з резервного фонду державного бюджету.