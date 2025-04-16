У Мінекономіки розповіли, що Україна й США наблизилися до підписання угоди про корисні копалини

Видобуток корисних копалин кар'єрним способом, фото: Getty Images

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила про значний поступ у роботі над угодою між Україною та Сполученими Штатами щодо співпраці у сфері корисних копалин.

Як зазначила посадовиця, технічні команди обох сторін ретельно опрацювали проєкт угоди, а юридичні формулювання було вдосконалено. За її словами, сторони вже домовилися закріпити досягнуті домовленості у меморандумі про наміри.

Юлія Свириденко також повідомила, що документ готуються фіналізувати найближчим часом, і він підлягатиме ратифікації у Верховній Раді. Очікується, що ця угода відкриє нові можливості для інвестицій, сприятиме економічному зростанню як України, так і США, та стане важливим елементом економічного партнерства між двома країнами.

Нагадаємо, що минулого тижня команда України вирушила до Вашингтону для переговорів щодо угоди, яка може надати США доступ до цінних мінеральних ресурсів.

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У лютому рамкова угода не була підписана через суперечку між президентами США та України, а новий проєкт, який включає газ, нафту й стратегічно важливі мінерали, викликав критику в Україні.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.