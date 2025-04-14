Україна передала США свої пропозиції щодо угоди про надра, — міністерка юстиції

Видобуток корисних копалин. Фото: Associated Pres

Україна передала Сполученим Штатам свої пропозиції щодо угоди про рідкісноземельні метали під час технічних консультацій у Вашингтоні.

Про це заявила міністерка юстиції Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону.

Вона зазначила, що не може розкривати багато деталей щодо угоди, однак те, що консультації відбуваються, вже є позитивним знаком.

«Стосовно того, що можна говорити на даному етапі: українська делегація мала можливість донести до американської сторони всі пропозиції, які ми готували тут, в Києві, які було погоджено. Всі вони були предметом обговорення», — сказала вона.

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Вона сподівається, що після консультацій продовжаться переговори до того часу, поки не буде досягнуто згоди.

Технічні консультації стосовно угоди про мінерали зі США відбулися за участю команд міністерств юстиції та економіки України.

Нагадаємо, що минулого тижня команда України вирушила до Вашингтону для переговорів щодо угоди, яка може надати США доступ до цінних мінеральних ресурсів.

У лютому рамкова угода не була підписана через суперечку між президентами США та України, а новий проєкт, який включає газ, нафту й стратегічно важливі мінерали, викликав критику в Україні.

Угода щодо корисних копалин між Україною та США

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що хотів би укласти угоду, за якою Україна постачатиме США рідкоземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на американську допомогу.

Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із критикою пропозиції Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

Згодом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Вашингтону доступ до рідкісноземельних корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів.

Але слід зазначити, що президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин. У Білому домі таке рішення назвали «недалекоглядним».

Володимир Зеленський заявив, що США можуть розглянути можливість інвестування у видобуток корисних копалин на шельфі Чорного моря, який наразі перебуває під російською окупацією.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» та підписати угоду про видобуток корисних копалин, яку раніше відхилив президент Володимир Зеленський.

Згодом Адміністрація президента США Дональда Трампа направила Україні оновлений варіант угоди щодо видобутку корисних копалин, у якому враховані частина зауважень Києва. Новий проєкт угоди США про корисні копалини передбачає розподіл доходів з ресурсів на звільнених територіях України.