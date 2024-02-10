Міністерство оборони України спростило облік військового майна, дозволивши військовим частинами вести його в електронному вигляді.
Про це повідомили в оборонному відомстві.
Там розповіли, що командири роти витрачають до 50-80% свого робочого часу на бюрократію, зокрема на процес обліку майна.
Саме тому у відомстві внесли зміни до наказу, який регулює ведення такого обліку, щоб створити можливості для автоматизації, кажуть у Міноборони.
Тож відтепер облікові регістри та допоміжні документи (журнали щодо майна) зможуть вести лише в електронній формі. Якщо військові частини вирішать перейти на електронний облік, то вести паперові журнали та дублювати інформацію буде заборонено.
Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.
Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.
У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.
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Міністерство оборони України спростило облік військового майна, дозволивши військовим частинами вести його в електронному вигляді.
Про це повідомили в оборонному відомстві.
Там розповіли, що командири роти витрачають до 50-80% свого робочого часу на бюрократію, зокрема на процес обліку майна.
Саме тому у відомстві внесли зміни до наказу, який регулює ведення такого обліку, щоб створити можливості для автоматизації, кажуть у Міноборони.
Тож відтепер облікові регістри та допоміжні документи (журнали щодо майна) зможуть вести лише в електронній формі. Якщо військові частини вирішать перейти на електронний облік, то вести паперові журнали та дублювати інформацію буде заборонено.
Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.
Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.
У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.