Міністерство оборони України спростило облік військового майна, дозволивши військовим частинами вести його в електронному вигляді.

Про це повідомили в оборонному відомстві.

Там розповіли, що командири роти витрачають до 50-80% свого робочого часу на бюрократію, зокрема на процес обліку майна.

Саме тому у відомстві внесли зміни до наказу, який регулює ведення такого обліку, щоб створити можливості для автоматизації, кажуть у Міноборони.

Тож відтепер облікові регістри та допоміжні документи (журнали щодо майна) зможуть вести лише в електронній формі. Якщо військові частини вирішать перейти на електронний облік, то вести паперові журнали та дублювати інформацію буде заборонено.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.