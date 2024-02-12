У понеділок на Миколаївщині прогнозують сильний вітер. Фото: golos.ua

У Миколаївській області 12 лютого оголошено штормове попередження через сильний вітер — у поривах його швидкість може сягати до 20-ти метрів за секунду.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області із посиланням на обласний гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, така погода відповідає першому рівню небезпечності — «жовтому».

Зазначається, що найближчі 1-2 години по області та Миколаєву очікується посилення південного вітру 15-20 метрів на секунду.

Така погода збережіться до кінця доби.

Негода у Миколаївській області

Як повідомляли синоптики, вдень 7 січня та протягом доби 8 січня очікувались значні опади, дощ з переходом в сніг. Вночі 9 січня — сніг, ожеледь та хуртовини. Значне зниження температури до 8°-13° морозу. На дорогах ожеледиця та посилення вітру до 17-22 м/с.

Фахівці зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств й порушень роботи транспорту на окремих ділянках доріг області.

8 січня в Миколаївській області через погіршення погоди кількість населених пунктів, у яких відсутнє електропостачання зросла до 208.

Станом на 16:00 комунальні служби Миколаєва почали проводити обробку доріг реагентами. На вулицях міста працює 10 одиниць спецтехніки «ЕЛУ автодоріг».

На Миколаївщині станом на ранок 9 січня знеструмлено 179 населених пунктів.