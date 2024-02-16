У результаті ворожих обстрілів Херсону було пошкоджено контактну мережу, фото з відкритих джерел

У ніч проти 16 лютого через нічні обстріли у Херсоні пошкоджено контактну мережу тролейбусів.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, що після усунення пошкоджень 21 тролейбус вийде на лінії. Про це буде повідомлено додатково.

«Внаслідок ворожих обстрілів міста наразі неможливо вивести тролейбуси на маршрути. Фахівці КП «Херсонелектротранс» проводять роботи з відновлення мережі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область.