Обстріл Херсонської області. Фото: Херсонська ОВА

17 лютого росіяни атакували Херсонську область. Внаслідок ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади загинув 39-річний чоловік, ще четверо людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Зазначається, що четверо поранених під обстріл потрапили на вулиці. Жінка 1974 року народження та чоловіки 36, 61 та 58 років у стані середньої тяжкості. Медики надали їм необхідну допомогу.

«39-річний загиблий на момент ворожої атаки перебував на даху житлового будинку. Його тіло зняли рятувальники», – зазначив він.

Нагадаємо, що вранці, 17 лютого на Дніпропетровщині у Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто. Внаслідок ворожої атаки важкі поранення отримали двоє цивільних.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.