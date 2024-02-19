У неділю, 18 лютого, миколаївські вогнеборці двічі залучались до гасіння пожеж в дев'ятиповерхових житлових будинках.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Миколаївські вогнеборці ліквідували пожежі у багатоповерхівці. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області Миколаївські вогнеборці ліквідували пожежі у багатоповерхівці. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області Миколаївські вогнеборці ліквідували пожежі у багатоповерхівці. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

В першому епізоді, який стався по вулиці Курортна через коротке замикання електропроводки, загорівся кондиціонер та речі домашнього вжитку в двокімнатній квартирі на третьому поверсі.

В другому — по проспекту Корабелів, через необережне поводження з вогнем дорослої доньки господарів зайнялись речі домашнього вжитку на кухні в однокімнатній квартирі на восьмому поверсі. З будинку евакуйовано вісім мешканців, а з квартири, де сталась пожежа, врятовано папугу.

Зазначається, що обидві пожежі ліквідовані працівниками ДСНС на незначних площах, завдяки чому не допущено збільшення масштабів нанесених збитків громадянам.

Нагадаємо, 11 лютого у Миколаєві в одній із дев’ятиповерхівок спалахнула пожежа, через залишену без нагляду на столі свічку. Із задимленого підʼїзду рятувальники вивели жінку з 12-річною донькою.

Раніше повідомлялося, що увечері 11 лютого в Одесі спалахнула пожежа в житловому будинку, рятувальники знайшли загиблого чоловіка.

До того ж, 14 лютого, у Миколаївській області вогнеборці тричі залучались до гасіння пожеж на території житлового сектору.

У понеділок, 19 лютого, загасили пожежу у житловому будинку у селі Мирне Нечаянської територіальної громади Миколаївського району.