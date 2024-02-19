У неділю, 18 лютого, миколаївські вогнеборці двічі залучались до гасіння пожеж в дев'ятиповерхових житлових будинках.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
В першому епізоді, який стався по вулиці Курортна через коротке замикання електропроводки, загорівся кондиціонер та речі домашнього вжитку в двокімнатній квартирі на третьому поверсі.
В другому — по проспекту Корабелів, через необережне поводження з вогнем дорослої доньки господарів зайнялись речі домашнього вжитку на кухні в однокімнатній квартирі на восьмому поверсі. З будинку евакуйовано вісім мешканців, а з квартири, де сталась пожежа, врятовано папугу.
Зазначається, що обидві пожежі ліквідовані працівниками ДСНС на незначних площах, завдяки чому не допущено збільшення масштабів нанесених збитків громадянам.
Нагадаємо, 11 лютого у Миколаєві в одній із дев’ятиповерхівок спалахнула пожежа, через залишену без нагляду на столі свічку. Із задимленого підʼїзду рятувальники вивели жінку з 12-річною донькою.
Раніше повідомлялося, що увечері 11 лютого в Одесі спалахнула пожежа в житловому будинку, рятувальники знайшли загиблого чоловіка.
До того ж, 14 лютого, у Миколаївській області вогнеборці тричі залучались до гасіння пожеж на території житлового сектору.
У понеділок, 19 лютого, загасили пожежу у житловому будинку у селі Мирне Нечаянської територіальної громади Миколаївського району.
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У неділю, 18 лютого, миколаївські вогнеборці двічі залучались до гасіння пожеж в дев'ятиповерхових житлових будинках.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
В першому епізоді, який стався по вулиці Курортна через коротке замикання електропроводки, загорівся кондиціонер та речі домашнього вжитку в двокімнатній квартирі на третьому поверсі.
В другому — по проспекту Корабелів, через необережне поводження з вогнем дорослої доньки господарів зайнялись речі домашнього вжитку на кухні в однокімнатній квартирі на восьмому поверсі. З будинку евакуйовано вісім мешканців, а з квартири, де сталась пожежа, врятовано папугу.
Зазначається, що обидві пожежі ліквідовані працівниками ДСНС на незначних площах, завдяки чому не допущено збільшення масштабів нанесених збитків громадянам.
Нагадаємо, 11 лютого у Миколаєві в одній із дев’ятиповерхівок спалахнула пожежа, через залишену без нагляду на столі свічку. Із задимленого підʼїзду рятувальники вивели жінку з 12-річною донькою.
Раніше повідомлялося, що увечері 11 лютого в Одесі спалахнула пожежа в житловому будинку, рятувальники знайшли загиблого чоловіка.
До того ж, 14 лютого, у Миколаївській області вогнеборці тричі залучались до гасіння пожеж на території житлового сектору.
У понеділок, 19 лютого, загасили пожежу у житловому будинку у селі Мирне Нечаянської територіальної громади Миколаївського району.