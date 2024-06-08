Благодійний фестиваль КиївПрайд. Фото: Facebook

У суботу, 8 червня, під час підготовки вечірки в рамках Pride Month в арт-центр Closer прибули представники ТЦК.

Про це повідомляє громадська організація KyivPride.

Представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Подільського району Києва приїхали на місце проведення вечірки в рамках Pride Month під назвою Рейвах Прайд ГО UkrainePrid та первіряли у всіх документи.

«Вони перевіряли документи в усіх присутніх та намагалися забрати чоловіків, які не мали необхідних документів, на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)», — йдеться у повідомленні.

Організатори зазначають, що захід не скасовується і буде проводитись «у напружених умовах, що склалися». Так, на 9 червня у Києві заплановане проведення Благодійного освітнього фестивалю. На фестивалі буде ярмарок українських брендів, лекторій, творчі майстерні, психологічні консультації, фотовиставки, локації з фотозонами.

«Обидві події, які проводяться 8-9 червня організаціями UkrainePride та KyivPride, є благодійними та орієнтовані на підтримку наших захисниць та захисників. Адже ми збираємо кошти для фондів та організацій, які допомагають військовим на бахмутському, куп’янському, харківському, донецькому та сумському напрямках», —додали організатори.

Благодійний фестиваль КиївПрайд. Фото: Facebook

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