Українські військові ведуть вогневу роботу по повітряних цілях, фото з відкритих джерел

У ніч проти 22 березня, російська армія атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Сили оборони знищили 92 цілі.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Загалом росіяни випустили по Україні 63 «Шахеди» та 88 ракет:

12 балістичних ракет «Іскандер-М» (Бєлгородська область РФ, окупований Крим);

40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС — акваторія Каспійського моря);

5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 — Ростовська область РФ);

7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (із десяти МіГ-31К — Тамбовська область РФ);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) — окупована частина Запорізької області);

22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Бєлгородська, Курська області РФ).

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних мил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Зазначається, що в результаті протиповітряного бою вдалося знищити 92 повітряні цілі:

55 «шахедів»;

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 22 березня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Під час ранкових обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Також о 05:10 в Миколаївській області внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав обʼєкт енергетичної інфраструктури. Детальна інформація уточнюється. Постраждалих немає.