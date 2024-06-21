Японія вперше запровадила санкції проти китайських компаній у зв’язку з війною в Україні.

Про це із посиланням на заяву міністерства закордонних справ Японії пише Reuters.

Зазначається, що запроваджені обмеження також стосуються компаній в Індії, Казахстані та Узбекистані.

Під санкції потрапила гонконгська Asia Pacific Links Ltd , яка постачала мікрочипи для російських дронів, і китайська Yilufa Electronics Limited.

Ці обмеження відповідають раніше запровадженим іншими країнами, включаючи Сполучені Штати, й забороняють компаніям із Японії вести бізнес із переліченими у списку підприємствами.

У США заявляли, що Китай підтримує військові дії Росії в Україні, надаючи безпілотники та ракетні технології для найбільшого нарощування військової сили Москви з радянських часів.

Окрім того, як йдеться у матеріалі, Пекін і Москва вживають комплексних заходів для забезпечення здійснення двосторонніх платежів, потенційно наражаючи на деякі китайські фінансові компанії санкції.

Нагадаю, що посли країн ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на російську війну проти України.