«Храм непорочного зачаття Пресвятої Діви»(село Киселівка, Миколаївська область). Фото: Катерини Середа, «НикВести»

Російські війська знищили понад 500 релігійних споруд в Україні.

Про це повідомляє СтратКом.

«Бездуховний «русскій мір» залишає по собі лише руїни. Росіяни знищили понад 500 релігійних споруд християн, іудеїв та мусульман в Україні», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що СтратКом у дописі згадав вісім знищених храмів, синагог та мечетей, які становлять лише малий відсоток руйнувань.

Поміж знищених та понівечених ворогом релігійних споруд Спасо-Преображенський собор в Одесі, Покровський собор УПЦ МП на Житомирщині, знищена мечеть “Сунна” у місті Харкові, Вознесенський храм ПЦУ в селі Дніпровське на Херсонщині, Святогірська лавра УПЦ МП, синагога в Маріуполі та інші.

Нагадаємо, що у Миколаївській області продовжує функціонувати 191 церква Московського патріархату.