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Внаслідок ракетної атаки по Києву знищена трансформаторна підстанція.

Про це повідомили в енергокомпанії ДТЕК.

За даними енергетиків, уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі.

«Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики почали повертати світло. О 8:10 вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами», — йдеться у повідомленні.

Наразі без світла залишаються близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення.

Нагадаємо, що російські війська вчергове атакували Миколаївську область.