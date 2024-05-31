Внаслідок ракетної атаки по Києву знищена трансформаторна підстанція.
Про це повідомили в енергокомпанії ДТЕК.
За даними енергетиків, уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі.
«Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики почали повертати світло. О 8:10 вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами», — йдеться у повідомленні.
Наразі без світла залишаються близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення.
Нагадаємо, що російські війська вчергове атакували Миколаївську область.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Внаслідок ракетної атаки по Києву знищена трансформаторна підстанція.
Про це повідомили в енергокомпанії ДТЕК.
За даними енергетиків, уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі.
«Щойно дозволила безпекова ситуація, енергетики почали повертати світло. О 8:10 вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами», — йдеться у повідомленні.
Наразі без світла залишаються близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення.
Нагадаємо, що російські війська вчергове атакували Миколаївську область.