ДСНС гасять пожежу. Ілюстраційне фото

Уночі 11 квітня ворожі крилаті ракети різного класу та безпілотники атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Зазначається, що було атаковано обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція у Червоноградському районі. На місцях виникли пожежі, які оперативно загасили вогнеборці.

Максим Козицький додав, що жертв та постраждалих нема. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували вісім БпЛА типу «Shahed 131/136».