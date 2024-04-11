Уночі 11 квітня ворожі крилаті ракети різного класу та безпілотники атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.
Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Зазначається, що було атаковано обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція у Червоноградському районі. На місцях виникли пожежі, які оперативно загасили вогнеборці.
Максим Козицький додав, що жертв та постраждалих нема. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували вісім БпЛА типу «Shahed 131/136».
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Уночі 11 квітня ворожі крилаті ракети різного класу та безпілотники атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області.
Про це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Зазначається, що було атаковано обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція у Червоноградському районі. На місцях виникли пожежі, які оперативно загасили вогнеборці.
Максим Козицький додав, що жертв та постраждалих нема. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, що над територією Миколаївської області вночі, 11 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували вісім БпЛА типу «Shahed 131/136».