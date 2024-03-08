Російський дрон, фото з відкритих джерел

В Одеській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт внаслідок нічної атаки російських безпілотників.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

«В Одеській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі «Шахедів» протягом трьох годин. Безпілотникии заходили з різних напрямків і складно маневрували.

Всього на півдні збито 30 баражуючих снарядів типу «Shahed-131/136». В небі Одещини – 18, Кіровоградщини – 8, по 2 на Миколаївщині і Херсонщині.

Нагадаємо, що у ніч на 8 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожих «Shahed-131/136».