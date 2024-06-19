Наслідки атаки "Шахедів" на львівщині. Фото: Telegram-канал Садового

У ніч на середу, 19 червня, росіяни атакували безпілотниками Львівщину. Пошкоджений багатоквартирний будинок та будівля Науково-дослідницького інституту.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

За його словами, у Малехові Львівської територіальної громади пошкодження зазнав багатоквартирний житловий будинок, в ньому повибивало вікна. Також внаслідок ворожого обстрілу були руйнування в офісній споруді. Постраждав 70-річний охоронець, його довелося ушпиталити.

Наслідки атаки "Шахедів" на львівщині. Фото: Telegram-канал Садового Наслідки атаки "Шахедів" на львівщині. Фото: Telegram-канал Садового

Ще у 5 будинках приватного сектору внаслідок дії ударної хвилі теж повилітали шибки.

Наслідки атаки "Шахедів" на львівщині. Фото: Telegram-канал Садового Наслідки атаки "Шахедів" на львівщині. Фото: Telegram-канал Садового

Крім того, пошкоджено дах та частина будівлі Науково-дослідницького інституту.

Наслідки атаки "Шахедів" на львівщині. Фото: Telegram-канал Садового Наслідки атаки "Шахедів" на львівщині. Фото: Telegram-канал Садового

Нагадаємо, що російські війська вчергове атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.