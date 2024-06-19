У ніч на середу, 19 червня, росіяни атакували безпілотниками Львівщину. Пошкоджений багатоквартирний будинок та будівля Науково-дослідницького інституту.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
За його словами, у Малехові Львівської територіальної громади пошкодження зазнав багатоквартирний житловий будинок, в ньому повибивало вікна. Також внаслідок ворожого обстрілу були руйнування в офісній споруді. Постраждав 70-річний охоронець, його довелося ушпиталити.
Ще у 5 будинках приватного сектору внаслідок дії ударної хвилі теж повилітали шибки.
Крім того, пошкоджено дах та частина будівлі Науково-дослідницького інституту.
Нагадаємо, що російські війська вчергове атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У ніч на середу, 19 червня, росіяни атакували безпілотниками Львівщину. Пошкоджений багатоквартирний будинок та будівля Науково-дослідницького інституту.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
За його словами, у Малехові Львівської територіальної громади пошкодження зазнав багатоквартирний житловий будинок, в ньому повибивало вікна. Також внаслідок ворожого обстрілу були руйнування в офісній споруді. Постраждав 70-річний охоронець, його довелося ушпиталити.
Ще у 5 будинках приватного сектору внаслідок дії ударної хвилі теж повилітали шибки.
Крім того, пошкоджено дах та частина будівлі Науково-дослідницького інституту.
Нагадаємо, що російські війська вчергове атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.