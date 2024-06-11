Віцепрезидент Малаві Саулос Чиліма / Фото з відкритих джерел

У Малаві після понад доби пошуків знайшли військовий літак, який зник з радарів 10 червня: він потрапив в авіакатастрофу, у якій загинув віцепрезидент Малаві Саулос Чіліма та ще 9 людей.

Про це інформує AP, посилаючись на виступ президента Малаві Лазаруса Чаквера в ефірі державного телебачення.

Зазначається, що загинули всі люди, які перебували на борту. Крім віцепрезидента країни, у літаку була колишня перша леді Малаві Шаніл Дзімбір, пʼятеро інших пасажирів та три члени екіпажу.

Уламки літака знайшли в гірській місцевості на півночі Малаві. До пошуків залучили близько 600 людей.

За словами президента, авіадиспетчери заборонили літаку здійснювати посадку в аеропорту Мзузу через погану погоду і видимість: пілотів попросили повернутися до Лілонгве. Згодом диспетчери втратили зв'язок з літаком, і він зник з радарів.

Аварія в Ірані

19 травня вертоліт, який перевозив президента Ібрагіма Раїсі потрапив в аварію поблизу азербайджанського міста Джульфа. Глава Ірану саме повертався з Азербайджану, де мав зустріч із президентом Ільхамом Алієвим.

У колоні було три гелікоптери, два з яких — з міністрами та чиновниками — прибули до місця призначення. Рятувальні сили розпочали масштабну операцію з пошуку третього вертольота, у якому летіли президент і глава МЗС.

Ввечері було встановлено точне місце падіння вертольота із президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, звідти отримали сигнал.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в результаті аварії вертольота, що сталася в неділю 19 травня у провінції Східний Азербайджан.

В Ірані оголосили дату виборів нового президента, які проводитимуть позачергово, через загибель очільника країни Ібрагіма Раїсі в авіакатастрофі.