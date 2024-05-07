У Босфорі сіло на мілину судно, що прямувало з України до Єгипту. Фото: astemmer

У протоці Босфор призупинили рух через інцидент із суховантажем Alexis, який прямував з України до Єгипту і сів на мілину.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на місцеві ЗМІ.

У Головному управлінні з безпеки у прибережних районах повідомили, що суховантаж Alexis довжиною 229 метрів сів на мілину через несправність, до нього вирушили рятувальні команди.

Судно прямувало з України до Єгипту.

«Рух суден у Босфорі тимчасово призупинено в обох напрямках», – зазначили у повідомленні.

Як відомо, протока є важливим торговим маршрутом і єдиним шляхом з Чорного у Середземне море.

Нагадаємо, зранку 6 травня Туреччина закрила для руху протоку Босфор через аварію на іншому судні, у якого відмовило кермо.