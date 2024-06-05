Вручення підозр. Фото: ДБР

Посадовця Київської міської державної адміністрації підозрюють у організації схеми поборів зі столичних автоперевізників.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказується, що підозрюваний — заступник директора одного із департаментів КМДА, який вимагав хабарі у київських автоперевізників. Підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів. Тепер їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Правоохоронці не називають імені посадовця. Джерела «Суспільного» у правоохоронних органах уточнили, що йдеться про заступника директора департаменту транспортної інфраструктури Максима Широкова.

За інформацією ДБР, до них звернулася дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою чоловіка з перевезень, поки той служить. Підприємство обслуговувало один із київських маршрутів.

«Жінка скаржилась на системний тиск з боку чиновника та погрози розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо вона не погодиться на «співпрацю». Зокрема, компанія мала щотижнево передавати чиновнику через підконтрольну фірму 40 тисяч гривень за право роботи на маршруті. Правоохоронці затримали підприємця-посередника одразу після отримання чергового «траншу» для чиновника», — вказують в ДБР.

Наразі проведено низку обшуків, та вилучено документи та техніку.Триває досудове розслідування. Перевіряється можлива причетність керівництва чиновника до реалізації злочинної схеми.

Нагадаємо, що у лютому цього року у Миколаївській області затримали посадовця «Укртрансбезпеки» за хабарництво від перевізників. Правоохоронці виявили систему поборів. Чоловік може отримати до 10 років ув'язнення.