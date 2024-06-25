В Заводському районі Миколаєва вчергове виявили несанкціоновані місця розміщення відходів.

Як повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу, йдеться про побутові відходи, поліетилен, сухе гілля, відходи текстилю.

Пресслужба зазначає, що на адресу інспекції продовжують надходити звернення громадян щодо розташування незаконних сміттєзвалищ на території Миколаєва.

«11 червня державними інспекторами проведено обстеження вказаних у зверненнях ділянках на території Заводського району Миколаєва, за адресами: на перехресті вулиць Лягіна та Сінної та по вулиці Маріупольської за домами № 85 та 65 та підтверджено розміщення несанкціонованих розміщень відходів різного морфологічного складу (побутові відходи, поліетилен, сухе гілля, відходи текстилю)», — йдеться у повідомленні.