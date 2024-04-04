Закриття кордону з РФ. Фото: Heikki Haapalainen / Yle

Уряд Фінляндії продовжить закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією на невизначений термін.

Про це повідомила пресслужба уряду Фінляндії.

Зазначається, що пункти перетину кордону Хапасаарі, порт Нуйямаа і водний шлях Сантіо будуть закриті для руху прогулянкових катерів з 15 квітня.

В уряді пояснили, що таким чином готуються до того, що використання РФ міграції як засобу тиску на безпеку Фінляндії може поширитися і на водний транспорт.

«Це було б небезпечно для тих, хто намагається висадитися на берег, і збільшило б навантаження на морські рятувальні служби», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Естонія закрила прикордонний перехід із Росією для автомобілів. До кінця 2025 року кордон у Нарві можна буде перетинати тільки пішки.