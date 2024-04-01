Греція готується за посередництва Чехії передати Україні нову партію військової допомоги.
Про це повідомило видання iEidiseis.
«Уряд готується відправити велику кількість боєприпасів в Україну через Чехію і домагається схвалення відповідного парламентського комітету», — повідомляє видання.
Зазначається, що боєприпаси будуть продані Чехії за 150 мільйонів євро.
Також ЗМІ вказує, що серед боєприпасів, які продаються, є ті, які досі використовуються на навчаннях грецькою армією.
Нагадаємо, Чеська Республіка передала Україні вертольоти радянського походження Мі-24.
Нещодавно Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів на додаток до закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України.
Зазначимо, у лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що країна знайшла джерела постачання 800 тисяч снарядів для України з-за кордону. Однак, процес постачання потребує фінансування.
Нещодавно стало відомо, що західні партнери вже зібрали кошти для закупівлі 300 тисяч снарядів для України за чеською ініціативою.
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Греція готується за посередництва Чехії передати Україні нову партію військової допомоги.
Про це повідомило видання iEidiseis.
«Уряд готується відправити велику кількість боєприпасів в Україну через Чехію і домагається схвалення відповідного парламентського комітету», — повідомляє видання.
Зазначається, що боєприпаси будуть продані Чехії за 150 мільйонів євро.
Також ЗМІ вказує, що серед боєприпасів, які продаються, є ті, які досі використовуються на навчаннях грецькою армією.
Нагадаємо, Чеська Республіка передала Україні вертольоти радянського походження Мі-24.
Нещодавно Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів на додаток до закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів для України.
Зазначимо, у лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що країна знайшла джерела постачання 800 тисяч снарядів для України з-за кордону. Однак, процес постачання потребує фінансування.
Нещодавно стало відомо, що західні партнери вже зібрали кошти для закупівлі 300 тисяч снарядів для України за чеською ініціативою.