Клірику Черкаської єпархії УПЦ МП дали підозру за героїзацію РФ / Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру клірику Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату, який виправдовував збройну агресію РФ. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, на власній сторінці у фейсбуці клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України. Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників. Зокрема, звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу «Азов» «нацистами».

Свої дописи клірик доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів.

Під час обшуку за його місцем проживання виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій.

Митрофорному протоієрею УПЦ МП повідомили про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала нові докази злочинів з боку керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП) Феодосія. «На рахунку» митрополита це вже четвертий епізод його підривної діяльності проти України.

У 2023 році йому повідомили вже три підозри за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії РФ. Його помістили під домашній арешт. Матеріали цих справ скеровано до суду.

Як відомо, у Миколаївській області лише 10 з 296 УПЦ Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.