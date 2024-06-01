Юрій Стригун, фото – фейсбук Юрія Стригуна

Кореспондент «Укрінформу» Юрій Стригун, який підтвердив, що керівник агентства Олексій Мацука видавав «темники» для журналістів, отримав повістку до військкомату.

Про це він розповів Інституту масової інформації.

Як розповіли в ІМІ, повістку журналісту надіслали не за місцем його реєстрації, а за місцем роботи — у київський офіс Укрінформу.

Також Юрій Стригун повідомив ІМІ, що новопризначений гендиректор «Укрінформу» Сергій Череватий видав окреме розпорядження для журналіста терміново зʼявитися в ТЦК і розповісти про результати візиту. За словами журналіста, йому також запропонували приїхати в Київ і розписатися за отримання повістки й відповідного наказу керівництва «Укрінформу».

«Прислали сьогодні мені повістку, з'явитися за місцем прописки в Тальнівський ТЦК (Черкаська область. – прим.) в понеділок, 3 червня, для оновлення даних», – розповів він.

Крім того, журналісту запропонували приїхати в Київ і поставити підпис про отримання повістки й відповідного наказу його керівництва.

«Я не знаю, не буду казати, що це точно пов'язано (його заява про існування «темників» та отримання повістки — прим.). Можливо, це такий дивний збіг, але після вчорашнього виступу та сьогоднішньої повістки у це якось слабо віриться», — сказав Юрій Стригун у коментарі «Суспільному».

Крім того, директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк вважає, що даний випадок слід розглянути на найближчому засіданні Комітету ВР з питань свободи слова, оскільки «такі дії виглядають як пряма загроза свободі слова».

«Прошу депутатів і правоохоронні органи забезпечити дієвий захист прав викривачів, гарантувати свободу слова та створити умови, що мінімізують ризики розправи над журналістами. І окремо – це також просто неповага до військових, бо повістка не має бути покаранням», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Журналіст зазначив, що йому 57 років і він ніколи не служив в армії.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

17 травня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для посадовців і юридичних осіб. Штраф за повторне правопорушення впродовж року — від 8 тисяч 500 до 11 тисяч 900 гривень для громадян, від 25 тисяч 500 до 34 тисяч гривень — для посадових і юридичних осіб.

За правопорушення в особливий період передбачено штраф від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян, від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень — для посадових і юридичних осіб.

Вже з понеділка 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України. Він вважає, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. На його переконання мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.