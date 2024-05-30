Мешканець Первомайська заліз на стовп і зламав камеру: його притягнули за хуліганство. Фото: поліція

У Первомайську притягли до адмінвідповідальності 29-річного чоловіка за псування вуличних камер відеоспостереження.

Про це повідомили в поліції Миколаївщини.

Нещодавно на озері у Первомайську чоловік виліз на стовп та пошкодив відеообладнення. Переглянувши відеозаписи з камер, поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець, який вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Поліцейські декілька днів розшукували чоловіка, який після події перебував на Одещині.

Мешканець Первомайська заліз на стовп і зламав камеру: його притягнули за хуліганство. Фото: поліція Мешканець Первомайська заліз на стовп і зламав камеру: його притягнули за хуліганство. Фото: поліція

Сьогодні він повернувся до міста та прийшов до поліції, пояснивши свої протиправні дії станом спʼяніння.

Відносно правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за статею 173 КУпАП «Дрібне хуліганство». За вказане правопорушення передбачено штраф або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Нагадаємо, нещодавно чоловіки влаштували бійку в одному з укриттів на зупинці у Миколаєві, після чого зламали камеру, яка їх зафільмувала.

Міський голова емоційно висловився про випадок та назвав вандалів «довбо@бами» та «тупими».

Поліцейські розшукали молодиків, які влаштували бійку. Вони виявилися мешканцями Кіровоградщини.

Також днями за фактом скоєння дрібного хуліганства 12-річним хлопчиком в укритті Очакова поліцейські притягнули до адмінвідповідальності його матір.