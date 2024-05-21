У миколаївському укритті на зупинці зламали камеру. Скриншот з відео міськради

Невідомі чоловіки влаштували бійку в одному з укриттів на зупинці у Миколаєві, після чого зламали камеру, яка їх зафільмувала.

Про інцидент повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Міський голова емоційно висловився про випадок та назвав вандалів «долбо@бами» та «тупими».

«Вандалізм не припиняється. Місто має знати «героїв». Знову фіксуємо випадки пошкодження в наших укриттях, які слугують для захисту миколаївців від прильотів! Що сталось? Вночі ці долбо@би влаштували бійку в одному з наших укриттів, а потім, побачивши, що їхній злочин фіксує камера, вирішили її зламати. Особи настільки тупі, що навіть не зрозуміли, що і це камера зафіксувала», — написав він.

Олександр Сєнкевич повідомив, що з приводу інциденту вже написали заяву до поліції. У міськраді чекають поки особи винних встановлять та притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, минулоріч жителю Миколаєва, який пошкодив обладнання в середині зупинки-укриття на вулиці Соборній, виписали адміністративний протокол. Тоді вандал пошкодив не лише камеру спостереження, але й монтажну електрошафу та металорукав.

Також повідомлялося, що у Миколаєві невідомі знищили ще чотири пластикові контейнери для збору побутового сміття. Мер Олександр Сєнкевич закликав очевидців повідомляти про подібні випадки до поліції.