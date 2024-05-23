Поліцейські розшукали молодиків, які влаштували бійку в зупинці-укритті, а потім зламали камеру, що їх зафільмувала. Вони виявилися мешканцями Кіровоградщини.

На них склали адмінпротокол за «Дрібне хуліганство», повідомили у відділі комунікації поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що ввечері 20 травня до поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на зупинці громадського транспорту «Соборна» невідомі вчинили бійку в укритті та пошкодили відеообладнання.

Слідчо-оперативна група відділення поліції оглянула місце події та вилучила фрагменти зламаного обладнання. Правоохоронці розшукали чоловіків та запросили їх до відділку поліції.

Відносно молодиків поліцейські склали адміністративний протокол за сатею 173 КУпАП «Дрібне хуліганство».

На відео, опублікованому поліцією, чоловіки вибачилися перед Миколаєвом та комунальниками за свій вчинок. Розповіли, що «перебрали», «вчинили неправильно» та пообіцяли до подібних дій більше не вдаватися.

Поліція знайшла молодиків, які зламали камеру в укритті на миколаївській зупинці. Скриншот з відо поліції Поліція знайшла молодиків, які зламали камеру в укритті на миколаївській зупинці. Скриншот з відо поліції

Нагадаємо, міський голова емоційно висловився про випадок та назвав вандалів «довбо@бами» та «тупими».

Минулоріч жителю Миколаєва, який пошкодив обладнання в середині зупинки-укриття на вулиці Соборній, виписали адміністративний протокол. Тоді вандал пошкодив не лише камеру спостереження, але й монтажну електрошафу та металорукав.

Також повідомлялося, що у Миколаєві невідомі знищили ще чотири пластикові контейнери для збору побутового сміття. Мер Олександр Сєнкевич закликав очевидців повідомляти про подібні випадки до поліції.